В США начались акции протеста после смерти активистки во время рейда миграционной службы

В американском штате Миннесота начались массовые протесты против сотрудников миграционной службы (ICE). Поводом стала смерть гражданки США Рене Николь Гуд во время рейда миграционной службы, передают американские СМИ. Известно, что Гуд была общественной активисткой, выступающей за соблюдение прав женщин.

Власти утверждают, что Гуд забаррикадировалась в своем автомобиле, мешала сотрудникам службы проводить аресты мигрантов и в какой-то момент, якобы, попыталась переехать одного из представителей ICE. Тогда силовики открыли огонь. В миграционной службе действия активистки назвали "внутренним терроризмом".

Впрочем, власти штата (представители Демократической партии) заявляют, что федеральные силовики превысили полномочия и требуют расследования. Они не стали запрещать массовые протесты, кое-где начались столкновения протестующих с полицией.

Также известно о акциях в поддержку протестующих в Миннесоте: люди вышли на митинги в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Миннесота – штат, в котором несколько лет назад полицейские убили Джорджа Флойда, с этого события в США началось движение Black Lives Matter (BLM).