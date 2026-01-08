Пекин считает захват танкера "Маринера" нарушением международного права

Китай назвал захват американскими военными танкера под российским флагом "серьезным нарушением международного права". КНР выступает "против подобных односторонних действий", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран", - цитирует РБК представительницу китайского внешнеполитического ведомства.

По предварительным данным, танкер "Маринера" был захвачен американскими военными в Атлантическом океане. На борту находится экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 граждан Грузии (в том числе капитан) и 2 граждан РФ. Сообщается, что уже в процессе ухода от преследования корабль сменил флаг, под которым ходит - с Гайаны на Россию. В связи с этим российский МИД высказал обеспокоенность происходящим.