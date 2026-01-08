Контроль США над Венесуэлой может длиться годами - Трамп

Контроль США над Венесуэлой может длиться годами, "только время покажет", как долго Америка будет контролировать страну, заявил Дональд Трамп в интервью New York Times.

Трамп намерен извлечь из ситуации максимальную выгоду. "Мы снизим цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается. Мы восстановим ее [Венесуэлу] очень выгодным способом", - заявил президент США.

Трамп добавил, что временное правительство, среди членов которого все являются "бывшими сторонниками ныне заключенного в тюрьму Николаса Мадуро", даст США "всё, что мы считаем необходимым".