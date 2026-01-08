В Петербурге жители протестуют против сноса ВНИИ бумажной промышленности

В Санкт-Петербурге начался снос здания Всесоюзного НИИ бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Здание пытаются отстоять общественники и местные жители, они выступают против сноса объекта, который, по их словам, обладает признаками памятника культурного наследия. Власти отказываются брать здание под охрану, а застройщик хочет возвести на этом месте жилые высотки.

Канал градозащитников "SOS Спб Снос" опубликовал обращение к Следственному комитету с просьбой срочно вмещаться в ситуацию. Общественники утверждают, что застройщик "для силовой поддержки к зданию автобусами свозит сотни мигрантов".

Судя по всему, правоохранительные органы пока не вмешиваются в ситуацию.

Конфликт из-за желания властей и застройщика снести здание ВНИИБ длится уже более пяти лет. Местные жители выступают за внесение объекта в список охраняемых государством памятников, а городские власти отказываются принимать во внимание аргументы и экспертизы общественников.