Снегопад идет на центральную Россию: основной удар стихии придется на Подмосковье

"Автодор" предупредил об ухудшении погодных условий в центральной России в следующие трое суток. Непогода не затронет только скоростные трассы в Краснодарском крае, а основной удар стихии придется на Московскую область с дальнейшим продвижением на восток.

"Ожидаются сильные снегопады, метель и ухудшение видимости. Настоятельно рекомендуем отложить поездки в период сильного снегопада. Тем, кто уже в пути, рекомендуем переждать непогоду на площадках отдыха и многофункциональных зонах дорожного сервиса", - сообщили в "Автодоре".

Ранее о сильной метели на дорогах предупредили в ГАИ Свердловской области – подразделения автоинспекции переходят на усиленный режим работы.