08 Января 2026
Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Потери среди мобилизованных ВСУ через месяц превысили 50%, рассказал очевидец

Уже через месяц как минимум половина мобилизованных ВСУ была по разным причинам недееспособной: кто-то погиб, был взят в плен, пропал без вести или был ранен. Так описал свой случай одесский журналист Александр Тодоров, который служил в 41-й механизированной бригаде ВСУ.
Он заявил, что уровень обучения в учебном центре был крайне низок. Мобилизованных разве что научили стрелять из автомата. Во всем остальном их заверили, что на фронте они быстро всему научатся, так что пусть не переживают, белых пятен не останется.

"Что мы имеем по факту? Из учебки нас разобрали по бригадам 14 ноября, и к концу декабря из 63 бойцов половина уже была недееспособна, если не больше. Как минимум 15 человек попали в плен под Покровском (Красноармейском. - прим. Накануне.RU), 8 пропали без вести, один официально погиб, раненых не меньше 6 человек. И это на фоне обещаний не бросать необученных бойцов в бой до Нового года", - цитирует Тодорова издание "Страна".

Он признает главную проблему - острую нехватку личного состава. Так, у них было лишь 48 человек вместо хотя бы 150 - так он оценил необходимое число. Сейчас в другом месте 20 человек держат позиции, на которых должны быть не меньше 60-70.

Отношение к мобилизованным со стороны командования - это отдельная тема. Уже через год командиров рот просто необходимо менять, так как за этот короткий срок "буквально у каждого едет крыша, и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой".

Сам Тодоров был мобилизован осенью 2024 года, причем его подпись о прохождении медкомиссии подделали сотрудники ТЦК, после чего отправили в воинскую часть. Медкомиссию он вообще не проходил, то есть его мобилизация была незаконной. Но на такие "мелочи" сейчас на Украине никто не обращает внимания. И его с гепатитом С мобилизовали. Однако ему повезло: он был ранен, а сейчас проходит реабилитацию.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потери ВСУ перевалили за миллион человек. Цифра не выглядит преувеличенной, так как чуть раньше депутат Рады Вадим Ивченко признал, что только убитыми ВСУ потеряли более 500 тысяч человек. Только за сентябрь потери ВСУ составили 45 тыс. человек, из них около половины безвозвратные, заявлял в октябре президент Владимир Путин.

Летом российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики, выяснили, что с февраля 2022 года в ВСУ погибли и пропали без вести 1,7 млн человек. В распоряжении хакеров оказались файлы, которые содержат ФИО боевиков, информацию о месте их гибели или пропажи, личные данные, фотографии. С каждым годом потери растут. Общим местом на Украине является то, что основная часть погибших записывается в пропавшие без вести, чтобы не платить семьям погибших. Данные Тодорова хорошо иллюстрируют эти пропорции - восемь пропали без вести, а погиб всего один.

