Минпромторг готовит законопроект о "российской полке"

Министерство промышленности и торговли России подготовило законопроект о так называемой "российской полке". Он предусматривает установление минимальной квоты на отечественные непродовольственные товары в торговых сетях и на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

По его словам, сейчас законопроект находится на согласовании заинтересованных ведомств. Алиханов добавил, что документ будет одобрен и вступит в силу в 2026 году.

Министр утверждает, что маркетплейсы обязаны будут продвигать российские товары при выдаче рекомендаций.

Ранее за введение протекционистских мер для отечественных товаров неоднократно выступали в Госдуме. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, детей и материнства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") утверждала, что российские производители игрушек проигрывают в конкурентной борьбе иностранным, их "притесняют" на маркетплейсах.