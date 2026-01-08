США выйдут из 66 международных организаций и прекратят их финансирование

Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из 66 многосторонних международных организаций, половина из них – структуры ООН. Также Америка прекратит финансирование этих организаций, занимающихся самыми разными вопросами – от климата до хлопка, передает Washington Post.

В заявлении Белого дома говорится, что членство США в перечисленных организациях противоречит "национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету страны".

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, которые противоречат суверенитету и экономической мощи США", - заявили в администрации Трампа.

"Похоже, США отказываются от сотрудничества с организациями, которые содействуют развитию международного права, экономическому развитию, сотрудничеству в области охраны окружающей среды и защите прав женщин", — заявил Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы при ООН (одна из организаций, из которых выходят США).

По словам Гоуэн, администрация Трампа рассматривает международное сотрудничество в области охраны окружающей среды "как квазисоциалистические программы". Также он обвинил американскую администрацию в критическом настрое к продвижению гендерного равенства.

Среди важных организаций, которые покинут Соединенные Штаты, – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), научный орган, занимающийся глобальными исследованиями климата и разработкой политики в этой области. США также выйдут из Глобального форума по миграции и развитию. Фонд народонаселения ООН, главное агентство, поддерживающее репродуктивные права и здоровье во всем мире, также появился в новом списке организаций, финансирование которых прекращается.