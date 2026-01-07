При крушении частного вертолета погиб пермский миллионер

При крушении частного вертолета погиб пермский миллионер, учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Предварительно, полет не был согласован, сообщает "База". Robinson R44 Raven, принадлежащий "ТТК", совершал несанкционированный полет.

Фирма занимается перевозками в нескольких регионах РФ — ХМАО, ЯНАО и Пермском крае. В том числе оказывает транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли. За 2024 год выручка компании составила не менее 2 млрд рублей.

Канал также опубликовал кадры крушения вертолета в Пермском крае — он зацепился за тросы на на территории базы отдыха Ашатли-парк.