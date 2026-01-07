Танкер "Маринера" не перевозил нефть в момент захвата военными силами США

Танкер "Маринера" не перевозил нефть в момент захвата военными силами США, сообщает "База" со ссылкой на данные сервиса для отслеживания судов Tankertrackers.

После захвата судна министр обороны США Питер Хэгсет заявил, что блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира. В операции по перехвату танкера "Маринера" участвовали разведывательные самолеты Великобритании, которая также предоставила свою авиабазу для поддержки ВВС США.

Россия потребовала обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на судне "Маринера", гарантировав соблюдение их прав и законных интересов.

Судно находилось примерно в 370 километрах к югу от Исландии. По данным издания gCaptain, его движение на север вызвало предположения о возможном маршруте в порт Мурманска.