Движение большегрузов по трассе Р-243 от Костромы до Шарьи временно ограничили

Такие меры приняты в связи ухудшающимися погодными условиями на территории Костромской области.

Решение об ограничении движения грузового транспорта на участке федеральной трассы от Костромы до Шарьи принято ГАИ после консультаций со специалистами обслуживающей дорогу организации Упрдор «Холмогоры».

По данным дорожников, в связи с усиливающимися ветром и снегопадом не представляется возможным качественно чистить и обрабатывать трассу противогололедными материалами.

Соответственно, большегрузы буксуют на подъемах и спусках, создавая аварийные ситуации на дороге.

Ограничение на проезд крупногабаритного транспорта введено с 16 часов 7 января до стабилизации погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что снегопад будет продолжать днем 7 января с сохранением на ночь и утро 8 января.