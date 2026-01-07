Подарки, уличные фрески и вертеп в сердце Екатеринбурга - столица Урала встречает Рождество

Екатеринбург вместе со всем православным миром встречает светлый праздник Рождества Христова. Сотни тысяч верующих в храмах и церквях приняли участие в торжественных богослужениях, а Екатеринбург преобразился и стал местом добрых дел.





2500 детей из многодетный и малоимущих семей, а также ребята из семей священнослужителей и учащиеся Свято-Симеоновской гимназии получат сладкие подарки от Фонда святой Екатерины.

В самом центре города установили главный символ праздника — Рождественский вертеп. В его центре — ясли с сеном, где находится изображение Спасителя. Рядом — фигуры Девы Марии и Иосифа. Композицию дополняют изображения трёх волхвов: Бальтазара, Каспара и Мельхиора, пришедших с дарами к новорождённому.

Вертеп эффектно подсвечивают 50 000 огней — это часть масштабного светового проекта, запущенного у Часовни святой Екатерины полторы недели назад. Благодаря этому пространство приобрело по-настоящему волшебную атмосферу, притягивающую горожан и гостей столицы Урала.

Вертепы также установлены у храма Архистратига Михаила в селе Новоипатово и храма Александра Невского в Алапаевске. Оба храма совсем недавно были возрождены при поддержке местных жителей и Фонду святой Екатерины.

Кроме того, на центральных мультимедийных экранах Екатеринбурга можно увидеть поздравительные рождественские ролики.