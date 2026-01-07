Мария Захарова отметила, что ООН не дала должную оценку гибели людей в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла "бескровно". Она указала на десятки погибших граждан Боливарианской Республики и Кубы.

"То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы - они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?", - цитируют Захарову РИА Новости.

Захарова отметила, что ООН также не дала должную оценку гибели людей.

"И что удивительно - ведь точно так же, как они не видят жертв недавнего нанесения удара в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области, точно так же как они не видели много лет ни Аллею ангелов, ни жертв мин "Лепесток", они точно так же не увидели граждан Венесуэлы и Кубы, которые там погибли. А это десятки людей за 42 минуты", - подчеркнула она.

Напомним, 3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро. Washington Post со ссылкой на неких "официальных лиц, знакомых с ситуацией" сообщил, что жертвами военной операции США против Венесуэлы стали около 70 человек.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН. 5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.