В Сочи 20 детей-регбистов отравились в гостинице

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку по факту массового отравления детей в гостинице, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

ЧП произошло в гостинице, расположенной в поселке Лоо. Пострадали дети в возрасте 10–12 лет, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби.

Всем пострадавшим детям и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь на месте. По данным прокуратуры, госпитализация никому не потребовалась.

Ход и результаты служебной проверки, организованной по факту инцидента, находятся на контроле прокуратуры района.