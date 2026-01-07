СМИ: жертвами военной операции США против Венесуэлы стали около 75 человек

Жертвами военной операции США против Венесуэлы стали около 70 человек, сообщает Washington Post со ссылкой на неких "официальных лиц, знакомых с ситуацией".

Десятки человек погибли в результате перестрелки в резиденции Мадуро в Каракасе.

Один из источников сообщает, что в результате предрассветного удара погибли по меньшей мере 67 человек, другой — от 75 до 80 человек. Эти оценки касаются как венесуэльских и кубинских сил безопасности, так и гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий.

"Большое число погибших придает дополнительный смысл публичным заявлениям президента Дональда Трампа о том, что одобренная им операция была "эффективной", но "очень жестокой", - сообщает издание.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный траур по 32 соотечественникам, погибшим при защите Мадуро.

Напомним, 3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Накануне похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН. 5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.