"Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кино

Новый фильм "Чебурашка 2" вошел в тройку самых кассовых лент российского кинорынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно сведениям ЕАИС, общие сборы "Чебурашки 2" к вечеру 6 января приближаются к 3,5 млрд рублей. Лента уже обогнала по кассовым сборам лидера 2024 года фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", заработавшего 3,3 млрд рублей.

Сейчас "Чебурашка 2" уступает пока только первой части "Чебурашки", которая является абсолютным рекордсменом со сборами в 6,7 млрд рублей в России, а также второй части комедии "Холоп", заработавшей 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российский кинопрокат готовится к традиционному январскому рекорду: в каникулы на экраны выходят сразу три крупных "праздничных" проекта.