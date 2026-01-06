06 Января 2026
Фото: Минобороны РФ

МИД РФ о Венесуэле: "Выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации"

В Министерстве иностранных дел России выступили с заявлением по ситуации вокруг Венесуэлы. Там выразили свою поддержку этой стране.
3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что США совершили акт агрессии в отношении Боливарианской республики под надуманными предлогами, и единственный законный президент страны – это Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны. Накануне похищенный спецслужбами США Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.

5 января Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы на основании решения Конституционной палаты Верховного суда страны. В МИД РФ поддержали это решение. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, они приветствуют предпринимаемые официальными властями Венесуэлы усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов.

"Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством. Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед Боливарианской республикой задач. Со своей стороны выражаем готовность продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле", - отмечается в заявлении МИД.

В министерстве подчеркивают, что "Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне".

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано", - заявляют в МИД РФ.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.

Теги: заявление, Венесуэла, ситуация, МИД


