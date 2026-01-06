В Москве накрыли очередную "голую вечеринку"

5 января силовики нагрянули в бар на юго-востоке Москвы, где проходило выступление скандального театра Кирилла Ганина, где была анонсирована "Не детская елка" сексуального характера с пометкой "18+".

Отмечается, что обнаженные актеры раздевали зрителей, погружая их в общую атмосферу разврата. По данным "Рен ТВ", задержаны семь человек, в том числе иностранец, который находился в России нелегально. При этом, скорее всего, задержанным грозят лишь небольшие штрафы за мелкое хулиганство.

Как пишет актриса Яна Поплавская, "дело Ивлеевой живет".

"В стране *****, от беспилотников гибнут люди, а кому-то лишь бы голой ж**** на публике посверкать. Все почему? Потому что слишком легко отделались "герои" ивлеевской вечеринки: ноль осуждения, максимум рукопожатности", - написала Поплавская.