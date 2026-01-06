"Коалиция желающих" снова готовится обсуждать ввод войск на Украину

6 января в Париже снова пройдет встреча "коалиции желающих" по вопросу ввода войск на Украину. В канун Нового года ее анонсировал французский президент Эммануэль Макрон. Будет обсуждаться конкретный вклад каждой страны в "безопасность" Украины, сказал он.

На прошлой неделе Зеленский заявил после визита в США, что мирный план согласован с западными странами на 90%, а гарантии безопасности Киеву в смысле военной поддержки - на все 100%. Во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Как пишет Bloomberg, в Париже представители Европы попытаются согласовать свои предложения с планами США. А Зеленский хочет введения войск Франции и Британии на Украину. Правда, для этого нужно остановить боевые действия, признают в Европе. Но даже в этом случае Москва категорически возражает против введения иностранных войск на Украину.



