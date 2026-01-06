Bloomberg: Трамп подал пример Китаю на силовые действия против Тайваня

Китайцы своеобразно, но бурно приветствовали действия США против Венесуэлы как образец для подражания в будущих действиях Китая против Тайваня, пишет Bloomberg. В китайской соцсети Weibo сотни миллионов просмотров и миллионы одобрительных комментариев.

Китайцы массово пишут, что теперь у Китая развязаны руки в отношении Тайваня. И хотя председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли изменит свою стратегию, удар США по Венесуэле даст Пекину дополнительный и убедительный аргумент: если США можно, то почему Китаю нельзя, тем более в отношении своей же отколовшейся провинции? То, что Тайвань - часть Китая, признают почти все страны мира, в том числе США.

А вот Тайвань увидел в агрессии против Венесуэлы и захвате ее президента сигнал сдерживания для Китая. США показали способность американской армии за считанные часы нейтрализовать вооруженные силы, оснащенные оружием китайского и российского производства. В Тайбэе этому рады и надеются, что это послужит для Пекина предупреждением к тому, чтобы удержаться от силового сценария. В то же время на Тайване общественное мнение разделилось, многие опасаются как раз дальнейшей эскалации из-за более жестких действий США.

Китаевед Николай Вавилов уверен, что Китай пересмотрит свою стратегию национальной безопасности. Тем более с учетом того, что Китай назван главным врагом США.

Высокопоставленный чиновник минобороны США Тони Ху уверен, что в случае силовой операции Китая США будут помогать Тайваню по внешнему периметру, но не в проливе. Стратегия Вашингтона будет заключаться в том, что американские силы, размещенные на базах в Японии и на Филиппинах, будут действовать вокруг Тайваня, прикрывая его фланги и уничтожая угрозы в воздухе и на море. Стратегическая значимость Тайваня для США огромна: если Вашингтон потеряет Тайвань, американский авторитет в Азиатско-Тихоокеанском регионе рухнет, а многие страны переориентируются на Пекин. Отступать США нельзя.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сказал, что Китай благодарен России за поддержку в тайваньском вопросе. Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай, заявил недавно глава МИД РФ Сергей Лавров.