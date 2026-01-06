Бастрыкин заинтересовался дракой с участием мигрантов на складе в Екатеринбурге

Массовой дракой с участием мигрантов в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что на складе в столице Урала произошла драка между иностранцами и гражданами РФ. В результате конфликта один человек был ранен и находится в больнице.

По ситуации возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании дела таксиста из Екатеринбурга, обвиняемого в покушении на убийство пассажира. Родственники мужчины утверждают, что это была самооборона.