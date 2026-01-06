Путин отверг совет Ашманова и поручил начать внедрение ИИ в образование и госуправление

06 Января 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин отверг совет Ашманова и поручил начать внедрение ИИ в образование и госуправление

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить план внедрения ИИ в социальную сферу, экономику и госуправление. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил сократить административные барьеры, препятствующие развитию технологий ИИ. Также надо утвердить "показатели эффективности использования технологий ИИ" во всех отраслях как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Нужно разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение ИИ в образование, лишь обратив внимание на то, что это несет риски. Приоритет должен отдаваться российским моделям генеративного ИИ.

Правительство совместно со "Сбербанком" и "Яндексом" должно определить, какие нужны технологические решения, сколько нужно денег, определить источники финансирования, в том числе с применением мер господдержки.

Ранее член СПЧ и специалист ИИ Игорь Ашманов призвал Путина не внедрять ИИ в социальную сферу, что приведет только к ее дальнейшей деградации. Он приводит многочисленные примеры. Врачи быстро потеряют квалификацию, потому им что будет легче и безопаснее всего соглашаться с "диагнозом", который выдаст ИИ. В образовании массовая безграмотность при имитации с помощью ИИ. Чиновникам уже сегодня ИИ формирует отписки на запросы граждан, а далее они просто отгородятся от народа посредством ИИ, как сегодня невозможно дозвониться в службу поддержки банка - вместо оператора попадаешь на бота, который не помогает ничем, а просто отфутболивает клиента. Что касается влияния ИИ на сознание людей, то это "ментальный доширак", который резко понижает умственные способности, приучая к невзыскательности и низкокачественности. При этом никаких российских моделей ИИ нет, в своей основе они американские, отмечает Ашманов.

