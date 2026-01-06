Путин отверг совет Ашманова и поручил начать внедрение ИИ в образование и госуправление

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить план внедрения ИИ в социальную сферу, экономику и госуправление. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил сократить административные барьеры, препятствующие развитию технологий ИИ. Также надо утвердить "показатели эффективности использования технологий ИИ" во всех отраслях как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Нужно разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера, направленных на внедрение ИИ в образование, лишь обратив внимание на то, что это несет риски. Приоритет должен отдаваться российским моделям генеративного ИИ.

Правительство совместно со "Сбербанком" и "Яндексом" должно определить, какие нужны технологические решения, сколько нужно денег, определить источники финансирования, в том числе с применением мер господдержки.

Ранее член СПЧ и специалист ИИ Игорь Ашманов призвал Путина не внедрять ИИ в социальную сферу, что приведет только к ее дальнейшей деградации. Он приводит многочисленные примеры. Врачи быстро потеряют квалификацию, потому им что будет легче и безопаснее всего соглашаться с "диагнозом", который выдаст ИИ. В образовании массовая безграмотность при имитации с помощью ИИ. Чиновникам уже сегодня ИИ формирует отписки на запросы граждан, а далее они просто отгородятся от народа посредством ИИ, как сегодня невозможно дозвониться в службу поддержки банка - вместо оператора попадаешь на бота, который не помогает ничем, а просто отфутболивает клиента. Что касается влияния ИИ на сознание людей, то это "ментальный доширак", который резко понижает умственные способности, приучая к невзыскательности и низкокачественности. При этом никаких российских моделей ИИ нет, в своей основе они американские, отмечает Ашманов.