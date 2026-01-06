Трамп: в ближайшее время в Венесуэле не будет новых выборов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время выборы в Венесуэле не состоятся.

"В Венесуэле не будет новых выборов в ближайшие 30 дней", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NBC News, которому дал интервью Трамп.

"Сначала мы должны навести порядок в стране. Вы не можете провести выборы. Люди даже не смогут проголосовать", - отметил президент США.

По его словам, прежде чем проводить выборы в Венесуэле, необходимо "вернуть стране здоровье", а это займет некоторое время. При этом Трамп добавил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

Ранее похищенный спецслужбами США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.