Мадуро доставили к зданию суда в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого похитил спецназ США, 5 января был вывезен из колонии в Бруклине для участия в заседании суда.

Власти США обвиняют венесуэльского политика в "наркотерроризме" и незаконном обороте оружия.

Политика и его жену Силию Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем экс-лидера Венесуэлы пересадили в вертолет, тот доставил задержанного к зданию федерального суда Нью-Йорка. Начало назначено на полдень по местному времени (20:00 мск).

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме". Reuters отмечает, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.