06 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Белый дом США

Мадуро доставили к зданию суда в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого похитил спецназ США, 5 января был вывезен из колонии в Бруклине для участия в заседании суда.

Власти США обвиняют венесуэльского политика в "наркотерроризме" и незаконном обороте оружия.

Политика и его жену Силию Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем экс-лидера Венесуэлы пересадили в вертолет, тот доставил задержанного к зданию федерального суда Нью-Йорка. Начало назначено на полдень по местному времени (20:00 мск).

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме". Reuters отмечает, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.

Теги: Мадуро, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.01.2026 21:11 Мск Мадуро заявил в американском суде, что является военнопленным

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.01.2026 09:25 Мск Трамп считает, что Куба падет без доходов от нефти Венесуэлы 
Ранее 05.01.2026 08:52 Мск Во время операции по захвату Мадуро погибли более 30 кубинцев 
Ранее 04.01.2026 19:48 Мск Минобороны Венесуэлы: Военные США убили почти всю охрану Мадуро

