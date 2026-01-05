Власти Венесуэлы призвали США к "сотрудничеству в рамках международного права"

Власти Венесуэлы спустя два дня после захвата президента Николаса Мадуро предложили США "продвижение к уважительным международным отношениям". С таким обращением выступила исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес, которая на момент захвата Мадуро была вице-президентом.

"Наша страна стремится жить без внешних угроз, в обстановке уважения и международного сотрудничества. Мы считаем, что мир во всем мире строится на том, чтобы в первую очередь гарантировать мир каждой нации", — написала Родригес в обращении к американскому президенту Дональду Трампу.

Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее, подчеркнула Делси Родригес.

"Мы считаем приоритетным продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой. Мы призываем правительство США совместно работать над повесткой сотрудничества, направленного на совместное развитие, в рамках международного права", — написала она.

3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. США обвиняют их в "наркотерроризме". Reuters отмечает, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.

В день захвата Николаса Мадуро Делси Родригес заявляла, что США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами, и единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро.

Сам Трамп заявляет, что США уже якобы взяли на себя управление Венесуэлой на переходный период и в дальнейшем будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора страны.