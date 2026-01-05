Тотальная коррупция вредит больше, чем удары ВС РФ, считают украинцы

Самой большой угрозой для Украины являются не удары ВС РФ и тем более не Россия, а тотальная коррупция, которая пронизала все. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos во второй половине ноября 2025 года.

Коррупцию назвали главной угрозой 81% украинцев, в то время как удары ВС РФ - всего 63%. Чуть меньше указали мобилизацию (52%) и бедность (48%). В совокупности среди четырех главных факторов (остальные получили менее 14%) на удары ВС РФ приходится только четверть ответов. Эти результаты убедительно говорят об изменении настроений украинцев в отношении виновных в том, что происходит на Украине.

Более того, даже в таком, казалось бы, очевидном вопросе, как главная причина регулярного отсутствия электроэнергии, только половина украинцев (54%) назвали удары ВС РФ, хотя формально именно они выводят из строя объекты энергетики режима. Почти треть украинцев (31%) винят в этом украинские власти, которые из-за чудовищного воровства не смогли обеспечить защиту объектов. Это показал декабрьский опрос Киевского международного института социологии.

Опрос Ipsos показал, что только 24% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении. Половина (47%) убеждены, что в неправильном. С учетом поправок на существующие условия подлинное общественное мнение на Украине может быть еще больше против правящего режима.

Ранее на Западе неоднократно называли Украину самой коррумпированной страной Европы. Об этом регулярно пишут и западные СМИ, отмечая, что военное положение только усугубило положение. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в 2025 году заявил, что из-за повальной коррупции Украине не место в ЕС.