05 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США "абсолютно нужна Гренландия" - Трамп

Президент США Дональд Трамп снова заявил о "правах" США на Гренландию. Об этом он сказал в интервью журналу The Atlantic.
"Нам абсолютно нужна Гренландия. Она окружена российскими и китайскими кораблями. Нам она нужна с точки зрения национальной безопасности. Это стратегически важный регион", — сказал Трамп.

Он и ранее говорил о претензиях на Гренландию, который будто бы должен стать частью США из-за его важности. При этом не исключал прямой оккупации острова войсками США.

Гренландия - самый большой остров мира. С 2009 года она обладает широкой автономией и правом самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь частью Датского королевства. При этом в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Дания уже заявила, что отвергает любые претензии США на Гренландию. Однако ранее глава МИД Дании предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.

Финляндия и Норвегия выразили полную поддержку Дании по вопросу Гренландии.

Ранее сенатор РФ Анатолий Широков высказал мнение, что захват Гренландии позволит США получить контроль над западным выходом Северного морского пути. С ним согласен сенатор РФ Алексей Пушков, который на прошлой неделе выразил уверенность, что Трамп не забыл про Гренландию и обязательно о ней вспомнит.

"По логике трамповского гиперреализма, Гренландия — слишком лакомый в геостратегическом плане кусок, чтобы сохранять статус-кво и полностью оставить его незначительной Дании", — написал он.

Теги: США, Гренландия, Трамп


