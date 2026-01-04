Минобороны Венесуэлы: Военные США убили почти всю охрану Мадуро

Американские военные хладнокровно убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении, заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

Кроме того, при "трусливом похищении" Мадуро и его супруги Силии Флорес были убиты "невинные граждане, среди которых и мужчины, и женщины", сказал министр обороны в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur. Об этом передает РИА Новости.

3 января президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. На вопрос о новой власти в Каракасе президент США ответил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, который продлится столько, сколько потребуется для "безопасной и разумной" передачи полномочий.