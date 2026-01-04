В Первоуральске три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Первоуральске Свердловской области из-за взрыва газа в жилом доме произошел пожар.

По информации регионального главка МЧС, взрыв с последующим возгоранием произошел сегодня днем в квартире четырехэтажного дома на улице Ильича. Всего огонь охватил три квартиры.

В ведомстве сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека, из них один госпитализирован.

Пожарные спасли двух человек. Пять жильцов эвакуировались самостоятельно. Открытое горение было ликвидировано на площади 35 кв.м.

Для жильцов дома на базе общежития развернут пункт временного размещения. В нем находятся шесть человек, в том числе двое детей.