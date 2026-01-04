Китай призвал США немедленно освободить Мадуро

МИД Китая призвал США немедленно освободить захваченного американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу.

Также Пекин призывает "прекратить попытки подорвать политическую власть в Венесуэле и решать вопросы путем диалога и переговоров".

В МИД КНР отметили, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН, пишет РИА Новости.

Ранее в МИД РФ призвали американское руководство пересмотреть позицию о заключении Николаса Мадуро и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.

3 января президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. На вопрос о новой власти в Каракасе президент США ответил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, который продлится столько, сколько потребуется для "безопасной и разумной" передачи полномочий.