Мадуро доставили в центр содержания под стражей в Нью-Йорке

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает CNN.

Этот следственный изолятор известен тем, что в нем сидят лидеры наркокартелей и самые громкие фигуранты последних лет: сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл, рэпер Пи Дидди, экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид и другие. Учреждение известно тяжелыми условиями, антисанитарией и проблемами с безопасностью.

За несколько часов до этого самолет, на борту которого находились президент Венесуэлы и его жена, приземлился в аэропорту Нью-Йорка. После этого их доставили в штаб-квартиру антинаркотического управления, пишет РИА Новости. Для транспортировки Мадуро и Флорес по Нью-Йорку американские власти использовали вертолеты и автомобили.

По предварительным данным, Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке 5 января. В США ему грозит четыре пожизненных срока. Президент Венесуэлы обвиняется по трем статьям: участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью; контрабанда кокаина в США; использование и хранение пулеметов и взрывчатых устройств в рамках наркотеррористической деятельности.

Белый дом опубликовал кадры с президентом Венесуэлы после его доставки в США. Мадуро пожелал всем: "Доброй ночи, счастливого Нового года". При этом комментаторы сомневаются в том, что ролик не сгенерирован ИИ.

Между тем, по миру прошла волна протестов против действий США в Венесуэле. Участники акций требуют освободить Мадуро и прекратить давление на Каракас. Протестующие выходят на улицы в Греции, Германии, Франции, Италии с плакатами против Дональда Трампа и сжигают американский флаг.

Также операцию "Полуночный молот" осудил новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, назвав ее актом войны и нарушением федерального и международного законодательства.