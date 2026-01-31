Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в сауне в Прокопьевске

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Прокопьевске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 70 "квадратов" и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.

Напомним, пожар произошел в сауне на улице Кубанской во время отдыха большой компании — около 15 человек. Предварительно загорелась одна из парильных зон. Сотрудники администрации сообщили о возгорании и эвакуировали людей. Внутри сауны в Прокопьевске находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет — ребята приехали отметить дни рождения сразу трех человек — 16-летней студентки первого курса местного техникума физкультуры, ее 17-летнего однокурсника и еще одной 17-летней девушки.

Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).