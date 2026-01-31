В Подмосковье госпитализировали пациентов с подозрением на оспу обезьян

В Подмосковье госпитализировали пациентов с подозрением на оспу обезьян, сообщает Telegram-канал 112.

В Одинцовском районе выявлены случаи с подозрением на заболевание оспой обезьян. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Пациент и его сопровождающий были госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Проводится тщательная диагностика для уточнения диагноза, также опрошены контактные с больными лица. В здании медучреждения запланирована дезинфекция.