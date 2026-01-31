Пожар в сауне в Кемеровской области унес жизни пяти подростков

Пятеро несовершеннолетних подростка погибли во время пожара в сауне в Прокопьевске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сообщается, что одной девушке удалось спастись.

Губернатор региона Илья Середюк выразил соболезнования родным и близких подростков.

"Трагедия в Прокопьевске. При пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков. Глубокие соболезнования родным и близким. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь. Расследованием всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы", - заявил он.

"База" сообщает, что пожар произошел в сауне на улице Кубанской во время отдыха большой компании — около 15 человек. Предварительно загорелась одна из парильных зон. Сотрудники администрации сообщили о возгорании и эвакуировали людей. Внутри сауны в Прокопьевске находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет — ребята приехали отметить дни рождения сразу трех человек — 16-летней студентки первого курса местного техникума физкультуры, ее 17-летнего однокурсника и еще одной 17-летней девушки.

Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте происшествия работают 38 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. Предварительная площадь пожара составляет 70 "квадратов".