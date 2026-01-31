Глава иранского МИД предупредил о жестком ответе Тегерана в случае ударов США

Иран внимательно отслеживает разведданные на фоне действий США, принимает необходимые меры, ответ республики в случае атаки будет шокирующим,сообщают РИА Новости со ссылкой на главу иранского МИД Аббаса Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

Глава иранского МИД также предупредил о жестком ответе Тегерана в случае ударов США.

"Если произойдет нападение, мы ответим на него шокирующим, жестким и очень сильным ударом",- заявил он.