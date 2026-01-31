В Госдуму внесут законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам с судимостью

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по действующему законодательству в отношении осужденных иностранных граждан действуют меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. При этом, говорится в документе, растет количество преступлений, совершаемых мигрантами.

"Российские граждане не должны бояться, что окажутся вечером на одной улице с мигрантом, имеющим в своем "послужном списке" грабеж, разбой или, что хуже того, убийство. Не должны бояться отпустить своего ребенка одного в школу или к друзьям на соседней улице", - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что безопасность россиян должна быть в приоритете.