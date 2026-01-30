В одной из команд Матча Звезд КХЛ в Екатеринбурге сменились игрок и тренер

30 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В одной из команд Матча Звезд КХЛ в Екатеринбурге сменились игрок и тренер

В составе одной из команд Матча Звезд КХЛ-2026, который уже совсем скоро пройдет в Екатеринбурге, произошли изменения. Речь идет об игроке и тренере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка не сможет принять участие в Матче Звезд. Его в составе команды KHL World Stars заменит защитник "Адмирала" из Владивостока Либор Шулак, для которого это будет второй звездный уик-энд в карьере.

Кроме этого, тренера Жерара Галлана, покинувшего "Шанхайских Драконов" по состоянию здоровья, в KHL World Stars сменит действующий наставник "Драконов" Митч Лав.

Игровые джерси Матча Звезд КХЛ 2026 в Екатеринбурге(2025)|Фото: официальный сайт КХЛ

Напомним, звездный уик-энд пройдет на "УГМК Арене" в Екатеринбурге 7 и 8 февраля. В программе первого игрового дня – мастер-шоу и два матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Ранее были названы капитаны команд на Матч Звезд КХЛ-2026.

Теги: Матч Звезд, игрок, тренер, составы, КХЛ, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2026 13:52 Мск Названы капитаны команд на Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге
Ранее 16.12.2025 08:56 Мск Заварухин и Разин возглавят KHL Ural Stars на Матче Звезд в Екатеринбурге
Ранее 09.12.2025 16:21 Мск Четыре игрока "Автомобилиста" примут участие в Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге
Ранее 05.12.2025 13:14 Мск СМИ выбрали хоккеистов для участия в Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге
Ранее 03.12.2025 13:05 Мск Вратарь Галкин представит "Автомобилист" на Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге
Ранее 13.11.2025 13:55 Мск Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге пройдет в новом формате
Ранее 05.11.2025 12:03 Мск КХЛ презентовала игровые формы на Матч Звезд в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети