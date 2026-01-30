В одной из команд Матча Звезд КХЛ в Екатеринбурге сменились игрок и тренер

В составе одной из команд Матча Звезд КХЛ-2026, который уже совсем скоро пройдет в Екатеринбурге, произошли изменения. Речь идет об игроке и тренере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка не сможет принять участие в Матче Звезд. Его в составе команды KHL World Stars заменит защитник "Адмирала" из Владивостока Либор Шулак, для которого это будет второй звездный уик-энд в карьере.

Кроме этого, тренера Жерара Галлана, покинувшего "Шанхайских Драконов" по состоянию здоровья, в KHL World Stars сменит действующий наставник "Драконов" Митч Лав.

Напомним, звездный уик-энд пройдет на "УГМК Арене" в Екатеринбурге 7 и 8 февраля. В программе первого игрового дня – мастер-шоу и два матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

