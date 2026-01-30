В Екатеринбурге отправили в колонию владелицу "резиновой квартиры"

В Екатеринбурге вынесен приговор владелице так называемой "резиновой квартиры". За незаконную легализацию мигрантов женщину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница уральской столицы Маргарита Аникина. Как показало расследование, однажды по предложению знакомых она вступила в организованную группу, которая создала целую систему для нелегального пребывания иностранцев в РФ.

"За выполнение поручений, в том числе предоставление своей квартиры для постановки на учет мигрантов, Аникина получала вознаграждение. С сентября 2021 по декабрь 2023 года ОПГ организовала незаконное пребывание в России не менее 54 иностранных граждан", - говорится в материалах дела.

Сама женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Маргариту Аникину виновной в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Ей назначено 2,5 года колонии общего режима.

Сразу после оглашения она была взята под стражу. Приговор может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 суток.

Напомним, недавно в Екатеринбурге силовики задержали более 80 мигрантов в ходе рейда на местном хладокомбинате. Большую часть уже выдворили из России.