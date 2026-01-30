Захарова: Москва не примет версию о подрыве "Северных потоков" только украинцами

Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит только Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.

По словам дипломата, нужна проверка версии о причастности к подрыву западных спецслужб.

В Госдуме заявляли, что решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" является попыткой Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Ранее Федеральный верховный суд ФРГ в своем постановлении указал, что взрывы на трубопроводах "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства", в частности Украины.