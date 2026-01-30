Российские спортсмены не станут сниматься "ню" для OnlyFans – депутат Журова

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Журова уверена, что российские спортсмены не станут сниматься обнаженными за деньги для OnlyFans (популярная платформа для приватного общения, где в том числе звезды размещают интимный контент за деньги).

По словам Журовой, "в нашей системе управления спортом такого нет, сниматься никто у нас не станет". "Во-первых, потому что за "ню" спортсменам не заплатят, если говорить честно. У нас такое не принято, таких журналов у нас нет", - заявила народная избранница ТАСС.

Интересно, что сама Журова в стиле "ню" снималась. "У нас была одна фотосессия в стиле "ню", мы не снимались голыми, но показывали, какие мышцы у конькобежцев, лыжников, которых обычно все видят в комбинезонах. За это нам не платили, это было спортивное издание, сделали потом календарь", - заявила женщина. Отметим, что речь идет о фотосессии в февральском номере журнала GQ за 2002 год. Это был мужской глянец, который даже с натяжкой нельзя назвать "спортивным изданием".

Более того: на сайте "Экспресс-газеты" до сих пор можно найти цитату высокоморального депутата Журовой за тот период, где она так отвечает на вопрос корреспондента о возможности съемки в эротическом журнале Playboy: "3наете, а это идея. Почему бы и нет? Лана Чен, Светик Хоркина сподобились, а я что, хуже? Как вам кажется?". В шутку или нет сказала – не уточняется.

По поводу OnlyFans Журова высказалась после того, как стало известно, что немецкая бобслеистка Лиза Буквиц завела страницу на этой платформе с целью заработать деньги на поездку на Олимпиаду.