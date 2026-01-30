30 Января 2026
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

ФК "Урал" представил новый тренерский штаб Березуцкого

Екатеринбургский ФК "Урал" официально представил новый штаб Василия Березуцкого, о назначении которого главным тренером команды было объявлено в декабре прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, из новых лиц в штаб вошли следующие специалисты:

  • 43-летний Александр Нагорный, ассистент главного тренера. Более 10 лет работал в структуре ФК "Краснодар", где был главным тренером второй команды. Также находился в тренерском штабе Березуцкого в азербайджанском "Сабахе".
  • 45-летний Дмитрий Смирнов, ассистент главного тренера. Будучи футболистом выступал за московский "Спартак" и другие клубы. Был тренером в нескольких командах, в том числе и в "Сабахе".
  • 35-летний Михаил Малявин, тренер-аналитик. Руководил отделом аналитики и статистики ФК "Краснодар", а позже стал тренером-аналитиком "Сабаха".
  • 33-летний Игорь Степанов, тренер по физподготовке. Работал тренером-реабилитологом в главной команде московского ЦСКА и индивидуально с профессиональными спортсменами.

Как добавили в клубе, также в штаб "Урала" вошли несколько прежних специалистов, уже работавших с командой. Это тренер Александр Шалагин, тренер вратарей Андрей Шпилев, тренер по физподготовке Константин Агапов и тренер-аналитик Михаил Гончаров.

Напомним, ранее президент ФК "Урал" Григорий Иванов допустил приглашение в тренерский штаб Василия Березуцкого его родного брата Алексея.

