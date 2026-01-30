Губернатор Тюменской области высоко оценил региональную систему предупреждения и ликвидации ЧС

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на профильном совещании, сообщил, что прошедший год показал эффективность работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе.

"Благодаря своевременно принятым мерам и оперативному реагированию на угрозы удалось сохранить устойчивость экономики Тюменской области. Мы минимизировали риски природных пожаров и наводнений для жителей региона", – подчеркнул Александр Моор.

Весной 2025 г. в регионе не было подтоплений жилых домов. Паводок, который стал одним из рекордных за всю историю наблюдений, для жителей прошел практически незаметно, отметил губернатор. Это результат совместной работы регионального правительства, подразделений МЧС России и органов местного самоуправления.

Глава региона напомнил, что в 2025 г. было завершено формирование региональной противопожарной службы. В настоящее время в ее состав входят 115 постов и 144 единицы пожарной техники, общая численность сотрудников – более 920 человек, которые стоят на страже безопасности земляков.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян сообщил, что подразделения пожарных и спасателей находятся в постоянной готовности. При необходимости группировка МЧС России будет увеличена за счет привлечения сил и средств из соседних регионов Уральского федерального округа.

Александр Моор сообщил, что в этом году вновь может возникнуть риск сильного паводка, поскольку зима выдалась снежной. Остаётся актуальной и угроза лесных и ландшафтных пожаров. Губернатор поручил главам муниципалитетов держать на контроле подготовку к сезону, в том числе проверить готовность защитных гидротехнических сооружений и провести противопожарные мероприятия.

"Все запланированные работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки", – цитирует Моора его пресс-служба.