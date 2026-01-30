КПРФ предлагает обнулить НДС для детской и учебной литературы

В Правительство направлен законопроект об установлении льготной ставки НДС в размере 0% для детской и научной литературы образовательного и воспитательного характера. Ее конкретный перечень должен определить кабмин.

Авторы считают, что такой литературе нужна дополнительная господдержка. Сейчас ставка НДС для нее составляет 10%. Если ее снизить, доступность детских и учебных книг вырастет. Кроме того, это важно и в свете интернет-зависимости при учебе.

"Снижение налоговых поступлений в масштабах нашего государственного бюджета будет незначительным. А вот эффект для будущего очень большим. Мы должны растить детей, которые читают книги. Только тогда наша страна будет иметь шансы войти в число самых высокоразвитых государств планеты", - уверен соавтор законопроекта сенатор Айрат Гибатдинов.

Сенатор Лариса Мельник недавно также заявила, что книжная отрасль нуждается в расширении налоговых льгот. Особенно остро стоит проблема двойного налогообложения. После заморозки международных соглашений лицензии на зарубежные книги стали обходиться издателям намного дороже. Растет и цена книг.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2027 года поддержку государством предприятий, занимающихся продажей детских книг, учебной и просветительской литературы.

По опросу ВЦИОМ конца 2025 года, 66% россиян любят читать. Причем самыми популярными остаются именно бумажные книги, которые почти в два раза опередили чтение с телефона. Читают на бумаге около 70% россиян.