В Екатеринбурге СК возбудил дело после обнаружения на улице воспитанницы частного детсада

В Екатеринбурге воспитанницу частного детского сада обнаружили одну на улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Читайте также: На Урале матери двоих детей дали места в детсаду за 15 км от дома

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел в Академическом районе уральской столицы. Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одном из дворов на улице Академика Сахарова малолетней девочки, которая является воспитанницей частного детсада.

Предварительно установлено, что ребенок был оставлен на улице работниками садика без надлежащего присмотра. В итоге девочку обнаружила местная жительница и отвела обратно в детский сад. Сразу после этого ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к данной ситуации.