Песков: Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Москва действительно согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал он.

"Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа", - добавил представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично попросил президента России Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам в течение недели, и тот согласился. Президент США добавил, что украинские власти "почти не поверили в это", но "были очень рады". Когда именно состоялся разговор – неизвестно.

Сегодня Владимир Зеленский сказал, что прямых договоренностей между Украиной и Россией относительно энергетического перемирия достигнуто не было, в качестве посредника выступила команда Трампа, и с ней договаривалась по отдельности каждая из сторон. Украина "готова действовать зеркально", но будут ли по факту работать договоренности, Зеленский не уверен.