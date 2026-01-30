В Тюмени удлинён автобусный маршрут №3

В Тюмени автобусный маршрут №3 станет на три остановки длиннее.

По данным мэрии, изменения – реакция на обращения жителей района Тюменская слобода, новых жилых комплексов в деревне Дударева Тюменского округа, расположенных вблизи улицы Уездная. Движение будет организовано по оптимизированной схеме. Она позволит обеспечить прямое сообщение между Московским трактом, Тюменской слободой и новыми жилыми комплексами в Дударева. До остановок можно будет дойти пешком от новых ЖК, расположенных в районе улицы Уездная.

В схему маршрута №3 будут включены остановки "Преображенский на Московском", "Микрорайон Ямальский-2", ЖК "Уездные кварталы". На маршруте предусмотрено движение автобусов большого класса, приспособленных для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с детскими колясками. Расчетный интервал движения – от 11 до 24 минут.