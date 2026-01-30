Три постояльца интерната в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии

Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, двое из них в реанимации, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко.

По его словам, всего к ним поступило 46 пациентов. 11 человек уже выписали, одного перевели в Новокузнецкую инфекционную больницу, передает РИА Новости.

Напомним, девять постояльцев психоневрологического пансионата умерли в январе. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего парня уточняют.