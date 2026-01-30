На дорогах Тюмени "ожил" противоголодёный материал

В Тюмени после морозов "ожил" противогололёдный материал, применяемый для обработки проезжей части.

В период сильных морозов он вмерзает в ледяную корку, образуя с ней единой целое, – перестает плавить снег, когда температура воздуха за окном достигает значений в минус 20°C и ниже. Таким образом, пока на улице стоят морозы, он свои способности не проявляет. Зато с наступлением потепления все его свойства возобновляются.

Также по просьбам жителей дорожники ликвидируют образовавшийся ледяной накат на дорогах. Для более быстрого решения этой задачи дорожные службы задействуют противогололедный материал "Бионорд". Его применение позволяет в кратчайшие сроки восстановить безопасное движение, обеспечив сцепление с дорожным полотном, сообщает мэрия Тюмени.