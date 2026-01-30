30 Января 2026
Общество Калужская область
Фото: t.me/NovoseltsevGS

Геннадий Новосельцев: Калининградская и Калужская области - ключевые точки роста автомобильной промышленности России

В ходе рабочей поездки в Калининград губернатор Владислав Шапша и председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев побывали на производственном комплексе калининградского автопроизводителя «Автотор» для знакомства с предприятием и обсуждения перспектив кооперации в сфере автомобилестроения. 

Калужанам представили модернизированную роботизированную линию сварки и цех окраски, строящиеся мощности, а также заводы автокомпонентов. Обсуждались перспективы локализации автокомпонентов. 

"В 2025 году в Калуге собрано почти 140 тысяч автомобилей. Нам будет полезен опыт друг друга. Одна из важнейших задач для российского автопрома – локализация производства", - сказал губернатор.

(2026)|Фото: t.me/NovoseltsevGS

"Полезно было познакомиться с тем, как сегодня развивается автомобильный кластер в Калининградской области. Калининградская область, как и Калужский регион, - одна из ключевых точек роста автомобильной промышленности России", - отметил Геннадий Новосельцев.

Также в ходе визита спикер Заксобрания Калужской области и провел рабочую встречу с главой калининградского парламента Андреем Кропоткиным. 

(2026)|Фото: t.me/NovoseltsevGS

"Ранее между нашими парламентами было подписано Соглашение о сотрудничестве, и сегодня мы продолжаем наполнять его практическим содержанием", - сказал Геннадий Новосельцев.

