30 Января 2026
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Власти США расследуют заявления экс-сотрудников Meta* о доступе к переписке пользователей WhatsApp**

Правоохранительные органы США начали пока неофициальное расследование после заявлений экс-сотрудников корпорации Meta* о том, что администрация мессенджера WhatsApp** имеет доступ к сообщениям пользователей, несмотря на заявления владельцев сервиса о шифровке и приватности переписки, пишет Bloomberg.

В документах дела говорится, что жалобы на доступ сотрудников Meta* к переписке пользователей поступали в Министерство торговли США и Комиссию по ценным бумагам и биржам. Информаторы, якобы, были как из числа экс-сотрудников самой корпорации, так и среди подрядчиков компании. В самой Meta* отрицают все обвинения и заявляют, что доступ к переписке "технически невозможен из-за архитектуры мессенджера".

Согласно материалам расследования, один из источников сообщил, что разговаривал с членом команды Facebook** и тот подтвердил, что может получать доступ к зашифрованным сообщениям WhatsApp**, например, когда речь идет о расследовании уголовных преступлений.

Упомянутые государственные ведомства отрицают, что проводили какие-либо внутренние расследования или имеют сведения о доступе сотрудников Meta* к переписке пользователей.

*американская технологическая корпорация Meta признана российским судом экстремистской организацией, запрещена на территории РФ

**принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ

Теги: meta, whatsapp, расследование, мессенджер


